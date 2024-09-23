Ограничения на въезд в Тихорецк после атаки БПЛА сняли на Кубани

t.me/Вениамин Кондратьев Власти Краснодарского края сняли ограничения на въезд в Тихорецк, введенные после атаки беспилотников ВСУ на город, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.
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