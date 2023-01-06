Общественная служба новостей

1 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна Светлова
    Можно подумать, уже не запрещают - где ппц какой дорогой фильм с Оксимироном был, когда кинотеатры умирали без прокат...Прилепин предложи...
  • Nina Pudikova
    Помоги, Господи, Р.Б. Никите в восстановлении здоровья!!! Мы переживаем и молимся!!!Никита Михалков в...
  • Сергей Oблезов
    Это уже серьёзная заявка на победу!Глава МИД Армении...

Ищенко: Победитель в глобальном противостоянии РФ и Запада определится на Украине

Ищенко: Победитель в глобальном противостоянии РФ и Запада определится на Украине

Специалист в сфере политологической науки Ростислав Ищенко выступил с утверждением о том, что та сторона, которая одержит верх в рамках общемирового противостояния между РФ и западным истеблишментом, будет выявлена в рамках украинского конфликта.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх