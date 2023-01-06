Ищенко: Победитель в глобальном противостоянии РФ и Запада определится на Украине

Специалист в сфере политологической науки Ростислав Ищенко выступил с утверждением о том, что та сторона, которая одержит верх в рамках общемирового противостояния между РФ и западным истеблишментом, будет выявлена в рамках украинского конфликта.
Специалист в сфере политологической науки Ростислав Ищенко выступил с утверждением о том, что та сторона, которая одержит верх в рамках общемирового противостояния между РФ и западным истеблишментом, будет выявлена в рамках украинского конфликта.
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