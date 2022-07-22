РВ: Украинский «Казак-2» сражается за ВС РФ (ВИДЕО)

Бойцы союзных войск захватили в качестве трофея украинский бронеавтомобиль «Казак-2». Сообщая сегодня об этом, агентство «Русская весна» публикует соответствующее видео и подчеркивает, что машина досталась нашим в абсолютно исправном состоянии.