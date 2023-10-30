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Алаутдинов заявил о массовом пополнении «Ахмата» экс-бойцами «Вагнера»

Алаутдинов заявил о массовом пополнении «Ахмата» экс-бойцами «Вагнера»

В ходе боевых действий подразделения «Ахмата» и «Вагнера» неоднократно действовали на смежных участках, отметил командир Абдулла ШАКИРОВ Фото: REUTERS Бывшие бойцы группы «Вагнер» массово пополняют подразделение специального назначения «Ахмат» в зоне военной спецоперации, заявил командир подразделения Апты Алаудинов.

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Комментарии
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И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
пойдут в атаку первыми .ну а чечены сзади
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1 д.
Александр Батт
Гремучая смесь.
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1 д.
Галина Жуковская
ПРОСТО ГОСДУМУ НАДО РАСФОРМИРОВАТЬ,, УБРАТЬ ВСЕХ ЛИШНИХ, ПРОВЕРРИТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРРАЗОВАНИИ.УБРАТЬ СПОРТСМЕНОВ . АРТИСТОВ. И УМЕЮТ ЛИ ОНИ ГОВОРИТЬ.
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1 д.

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