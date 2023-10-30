Алаутдинов заявил о массовом пополнении «Ахмата» экс-бойцами «Вагнера»

пойдут в атаку первыми .ну а чечены сзади

Галина Жуковская

ПРОСТО ГОСДУМУ НАДО РАСФОРМИРОВАТЬ,, УБРАТЬ ВСЕХ ЛИШНИХ, ПРОВЕРРИТЬ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБРРАЗОВАНИИ.УБРАТЬ СПОРТСМЕНОВ . АРТИСТОВ. И УМЕЮТ ЛИ ОНИ ГОВОРИТЬ.