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"Вслед за Кедми должен быть уволен и Рудольфович": в эфире "Россия-1" разразился безобразный скандал с участием Соловьева

"Вслед за Кедми должен быть уволен и Рудольфович": в эфире "Россия-1" разразился безобразный скандал с участием Соловьева

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал с политологом и востоковедом Евгением Сатановским, оскорбившем представителей МИД РФ, и вообще наговорившем много чего лишнего, как в студии Владимира Соловьева разразился скандал с еще одним представителем вечного народа, ветераном израильской спецслужбы "Натив", политологом Яковом Кедми.

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Комментарии
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Evgenija Palette
А в первую очередь - сменить ЗАКАЗЧИКА...  (который бы не требовал такого беспардонного вранья... И не раздражал людей своим фиглярством...).
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3 час.
Александр Рожков
Берите выше.
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1 час.
Борис Виленский
Еврейская тема навязла в зубах. Такое впечатление, что нам её специально навязывают, чтобы уйти от других тем, которые очень актуальны для России.
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58 мин.

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