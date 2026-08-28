Colorado Avalanche sign Cale Makar to largest contract in NHL history

The Colorado Avalanche signed Cale Makar to a $163.2 million extension, making him the highest-paid player in NHL history, his agency said Friday.
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