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Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в зоне .RU

Некорректная работа ПО стала причиной сбоя в зоне .RU

Известия/Дмитрий Коротаев Причиной сбоя в доменной зоне .RU стала некорректная работа програмного обеспечения (ПО), который реализует механизм подписи файла с данными в глобальную систему DNS-серверов, сообщил ТАСС директор Координационного центра доменов .

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