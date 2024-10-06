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10 креативных способов использования пакетиков с силикагелем — ты больше никогда их не выбросишь!

10 креативных способов использования пакетиков с силикагелем — ты больше никогда их не выбросишь!

Новая сумочка, коробка с кроссовками, банка витаминов — куда их только не кладут! Ты наверняка выбросила десятки или даже сотни пакетиков с силикагелем, но сегодня правила игры изменятся — мы расскажем, как их можно использовать.

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