Трамп решил выставить Европе счёт на миллиарды долларов за Украину

Вашингтон намерен выставить Европе счет за украинский конфликт. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США потребуют от европейских стран возместить средства, которые администрация Джо Байдена потратила на военную помощь Киеву.
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