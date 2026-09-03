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Мировое обозрение

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Трамп решил выставить Европе счёт на миллиарды долларов за Украину

Трамп решил выставить Европе счёт на миллиарды долларов за Украину

Вашингтон намерен выставить Европе счет за украинский конфликт. Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США потребуют от европейских стран возместить средства, которые администрация Джо Байдена потратила на военную помощь Киеву.

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