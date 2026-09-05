«Уступ» на крыле: спутники раскрыли необычную конструкцию секретного дрона КНР

Опубликованные снимки – как наземные, так и со спутников – подтвердили, что китайский малозаметный дрон WZ-X получил необычную конструкцию крыла.
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