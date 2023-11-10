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Начался прием заявок на творческий конкурс памяти Василия Ланового

Начался прием заявок на творческий конкурс памяти Василия Ланового

Начался прием заявок на творческий конкурс памяти Василия Ланового. Участники конкурса должны записать видеоролик, в котором читают классические или авторские стихотворения, посвященные Родине и героизму, или показывают творческую постановку по мотивам русской и современной классики.

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