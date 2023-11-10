Начался прием заявок на творческий конкурс памяти Василия Ланового. Участники конкурса должны записать видеоролик, в котором читают классические или авторские стихотворения, посвященные Родине и героизму, или показывают творческую постановку по мотивам русской и современной классики.
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