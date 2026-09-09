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Ивановские новости

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ВТБ запустил онлайн-сервис для урегулирования долгов свыше 90 дней

ВТБ запустил онлайн-сервис для урегулирования долгов свыше 90 дней

Новый онлайн-сервис ВТБ позволяет урегулировать задолженность более 90 дней через мобильное приложение, процедура занимает около 20 минут.

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