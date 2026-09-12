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Царьград

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Путин посетил BRICS Bazaar в Нью-Дели: гжель, лак и двусторонние встречи

Путин посетил BRICS Bazaar в Нью-Дели: гжель, лак и двусторонние встречи

На ярмарке BRICS Bazaar в Нью-Дели представлены гжельская керамика и федоскинские миниатюры. Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите 12-13 сентября и проведет двусторонние встречи в рамках визита в Индию.

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