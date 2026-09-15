Хинштейн обсудил проблемы промышленности Курской области

Промышленность Курской области обеспечивает 50% налоговых поступлений, за семь месяцев индекс промышленного производства составил 110,6%, инвестиции достигли 69,5 млрд рублей, зарплата выросла на 14,4%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВЦ «Голливудские игл...
- A Лекарства от ожир...
- ДМ Лекарства от ожир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым