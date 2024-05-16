Вучич вспомнил слова маршала Жукова в ответ на давление Запада

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма на фоне ожидаемой резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генассамблее ООН.