Вучич вспомнил слова маршала Жукова в ответ на давление Запада

Global Look Press/Soeren Stache/dpa Президент Сербии Александр Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада за освобождение от фашизма на фоне ожидаемой резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генассамблее ООН.
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