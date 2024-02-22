Русский МИД вынес приговор Абхазии: Эквадорские бананы заразили мандарины

Стефания Новак Правильно, надо четко все объяснить простому абхазцу, что такое Россия для его независимой Абхазии. Если он за европейский мир с его понимание трансгендерной политикой флаг им в руки, если они с Россией так пусть обеспечат русских туристов от бандитов!

СП Сергей Потемкин И это гнусное пойло , под маркой Абхазские вина вышвырнуть с российского рынка. Виноград им выращивать лень, а вин хоть залейся