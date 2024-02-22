МИД России предупредил сограждан о небезопасности путешествий в Абхазию. Перед началом сезона отпусков это заявление звучит как приговор.
Русский МИД вынес приговор Абхазии: Эквадорские бананы заразили мандарины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
Правильно, надо четко все объяснить простому абхазцу, что такое Россия для его независимой Абхазии. Если он за европейский мир с его понимание трансгендерной политикой флаг им в руки, если они с Россией так пусть обеспечат русских туристов от бандитов!
Ответить
18 час.
СП
Сергей Потемкин
И это гнусное пойло , под маркой Абхазские вина вышвырнуть с российского рынка. Виноград им выращивать лень, а вин хоть залейся
Ответить
18 час.
виктор матвеев
До каких пор Россия намерена кормить подонков плюющих ей в лицо, халявные деньги развращают население Абхазии, необходимо резко сократить а возможно и совсем прекратить дотации которые Россия в ввиде оброка выплачивает Абхазии, тогда может быть они займутся законами и начнут реально обеспечивать безопасность российских туристов, а для начала полностью ввести запрет на посещение Абхазии российскими туристами.
Ответить
13 час.
Свежие комментарии