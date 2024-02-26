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Кадры ракетного удара по ж/д вокзалу в Константиновке (ВИДЕО)

Кадры ракетного удара по ж/д вокзалу в Константиновке (ВИДЕО)

Появились кадры ракетного удар по ж/д вокзалу в Константиновке (оккупированный Киевом город в ДНР). Напомним, удар по вокзалу был нанесен ночью 25 февраля, в это время там шла разгрузка воинского эшелона ВСУ.

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