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«Не думаю, что он сломан». Лука Дончич травмировал большой палец руки, ударившись о колено Джеймса Хардена

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич травмировал большой палец левой руки, перехватив мяч у Джеймса Хардена на первой минуте субботнего матча против «Клипперс» (88:107).

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