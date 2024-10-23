«Леноблводоканал» проводит обновление 2,5 километра сетей в посёлке Цвылево Тихвинского района Ленобласти

Эти работы повысят надёжность водоснабжения для более чем 900 жителей В комитете по ЖКХ Ленинградской области сообщили, что ГУП «Леноблводоканал» проводит работы по обновлению 2,5 километра сетей в посёлке Цвылево Тихвинского района.
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