«Леноблводоканал» проводит обновление 2,5 километра сетей в посёлке Цвылево Тихвинского района Ленобласти

Эти работы повысят надёжность водоснабжения для более чем 900 жителей В комитете по ЖКХ Ленинградской области сообщили, что ГУП «Леноблводоканал» проводит работы по обновлению 2,5 километра сетей в посёлке Цвылево Тихвинского района.