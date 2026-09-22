Джо Уилсон поддержал возвращение Турции в проект F-35

Конгрессмен Джо Уилсон выступил за возвращение Турции в программу F-35 и снятие санкций CAATSA. Он выразил уверенность в урегулировании разногласий между странами и поддержал усилия Трампа и Эрдогана по российским системам С-400.
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