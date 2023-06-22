В Брянске суд отказал в досрочном освобождении убийце 16-летнего подростка

С учетом мнения участвующего в деле прокурора, поведения осужденного в местах лишения свободы, а также непринятия им достаточных мер к возмещению ущерба судом в удовлетворении ходатайства отказано, - рассказали 22 июня в пресс-службе прокуратуры Б .