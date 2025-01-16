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Байден поспорил с Трампом о том, кто добился соглашения Израиля с ХАМАС

Байден поспорил с Трампом о том, кто добился соглашения Израиля с ХАМАС

Действующий президент США Джо Байден заочно поспорил с избранным главой Белого дома Дональдом Трампом относительно того, кто именно из них способствовал достижению новой договоренности между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа.

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