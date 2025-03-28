Верховный суд Швейцарии заявил, что Валиева не подавала новую апелляцию: «Это та же апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года»

Накануне AP сообщил, что адвокаты Валиевой подали новую апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.
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