Верховный суд Швейцарии заявил, что Валиева не подавала новую апелляцию: «Это та же апелляция, которая была зарегистрирована 17 декабря 2024 года»

Накануне AP сообщил, что адвокаты Валиевой подали новую апелляцию на решение CAS в Федеральный суд Швейцарии, в которой утверждается, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утаило доказательства, которые могли бы подтвердить версию спортсменки о попадании допинга в организм.