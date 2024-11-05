От российских маркетплейсов потребовали прекратить распродажи

Член общественного совета при ФАС России Алексей Кожевников направил письмо главе ведомства Максиму Шаскольскому с просьбой проверить законность так называемых автоакций маркетплейсов, которые предлагают скидки на товары с низким спросом за счет продавцов.
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