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Аргументы и Факты

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Эксперт Нестеров объяснил рост интереса школьников к инженерным профессиям

Эксперт Нестеров объяснил рост интереса школьников к инженерным профессиям

Эксперт по подготовке к ЕГЭ по профильной математике Александр Нестеров рассказал «Новым Известиям», что рост интереса школьников к инженерным специальностям связан с изменениями на рынке труда, развитием целевого обучения и новым представлением молодёжи о профессии инженера.

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