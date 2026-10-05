Эксперт Нестеров объяснил рост интереса школьников к инженерным профессиям

Эксперт по подготовке к ЕГЭ по профильной математике Александр Нестеров рассказал «Новым Известиям», что рост интереса школьников к инженерным специальностям связан с изменениями на рынке труда, развитием целевого обучения и новым представлением молодёжи о профессии инженера.