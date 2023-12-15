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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Naughty Dog сообщила, что работает над несколькими “амбициозными, совершенно нов...

Naughty Dog сообщила, что работает над несколькими “амбициозными, совершенно нов...

Naughty Dog сообщила, что работает над несколькими “амбициозными, совершенно новыми” одиночными играмиNaughty Dog объявила, что официально завершила разработку The Last of Us Online, при этом студия объяснила, что решение было принято для того, чтобы она могла продолжать концентрироваться на создании сюжетно-ориентированных одиночных игр, которыми она известна… источник.

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