Почему мужчинам в России живётся намного лучше, чем женщинам. Чёртова дюжина железных аргументов

А вы никогда не думали о том, каким бы сейчас был мир, если бы Господь сотворил мужчину из ребра Евы? Не думали? И слава Богу! А знаете, о чём сейчас подумал я? - Как всё-таки классно, что я мужчина! Везунчик, одним словом.
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