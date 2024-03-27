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Футболисты сборной Грузии получат государственные награды за выход на Евро-2024

Футболисты сборной Грузии получат государственные награды за выход на Евро-2024

Правительство Грузии наградит футболистов сборной страны за выход на Евро-2024. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что футболисты национальной сборной получат государственные награды за выход на континентальное первенство по футболу.

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