Футболисты сборной Грузии получат государственные награды за выход на Евро-2024

Правительство Грузии наградит футболистов сборной страны за выход на Евро-2024. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что футболисты национальной сборной получат государственные награды за выход на континентальное первенство по футболу.
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