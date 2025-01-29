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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров сделал передачу в матче с «Чикаго». Он идет 3-м в гонке бомбардиров НХЛ с 74 очками в 47 играх

Форвард «Тампы» ассистировал Брэйдену Пойнту при единственной шайбе команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (1:4).

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