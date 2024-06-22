Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мой жених расстроен из-за того, что я отвергла другого мужчину

Мой жених расстроен из-за того, что я отвергла другого мужчину

Большинство из нас обращают внимание на внешность, выбирая партнера. Но как быть парню, если, с одной стороны, ему нравится, что его девушка красивая, но с другой стороны, он не может побороть свою неуверенность в себе? Правда в том, что если ваш партнер красивый, к нему так или иначе будут приставать, как и к героине этой истории:"Мы с моим женихом вместе 4 года, нам обоим за 30.

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