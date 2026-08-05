Мечта коллекционера: самые редкие советские автомобили

Были серийными – стали раритетными Понятно, что самые редкие – автомобили 1930-х годов и мелкосерийные ЗИЛ и Чайки для высокопоставленных партийных и советских чиновников, которые в продажу никогда не поступали.
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