Драгалин – о причине появления письма: «Для меня стало ясным политическое намерение»

Бывший главный прокурор Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин заявила в программе Puterea a Patra, что ее недавнее письмо, в котором она пишет о политическом вмешательстве в судебную систему, было мотивировано желанием защитить закон и основные права в контексте дисциплинарного разбирательства в отношении судьи Марианы Урсаки и ее собственного опыта работы прокурором.