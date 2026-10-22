© ShutterstockСлишком резкое или сильное сморкание может не только вызывать неприятные ощущения в ушах, но и в некоторых случаях приводить к повреждению их структур.
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