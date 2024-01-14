Главные женские страхи в смешных картинках Софии Уоррен

Обычно мы публикуем мужской юмор, но женский тоже бывает смешным и совсем не похож на вражеский. Женщинам женского пола тоже не чужд абстрактный и даже черный юмор, в чем редакция MAXIM убедилась, когда наткнулась впотьмах на иллюстрации американской карикатуристки Софии Уоррен.