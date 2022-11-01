Кипр с 1 декабря вводит платные визы для российских туристов

Оформление взрослой визы для посещения Кипра обойдется россиянам в 80 евро на человека, размер сбора для детей с шести до 12 лет составит 40 евро.
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