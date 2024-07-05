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Кондратьев: девочка умерла в больнице после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Кондратьев: девочка умерла в больнице после атаки ВСУ на Приморско-Ахтарск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил в своем Telegram-канале, что шестилетняя жительница города Приморско-Ахтарск умерла в больнице после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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