Как любой водитель легко поймет, что ему недолили топливо на АЗС

Со штрафов и норм, собственно, и начнем. Погрешность недолива «горючки» может зависеть от различных алгоритмов работы той или иной «автозаправки», но по закону она не должна превышать 0,25% от отпускаемого объема топлива.
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