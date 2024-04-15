"Олимпийский спорт подписал себе приговор": Эксперты заметили нервные действия Томаса Баха

Олимпийский спорт уже давно подписал себе приговор, превратившись в откровенную политическую тяжбу. Это понимают не только русские спортсмены, которые столкнулись с унизительной травлей со стороны МОК, но и атлеты из других стран.
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