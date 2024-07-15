В Кронштадте вновь откроется «Морская почта «Петербургского дневника»

«Морская почта «Петербургского дневника» снова начнет свою работу 25 июля в самом сердце Кронштадта – на Якорной площади Импровизированное общественное пространство второй год подряд подарит возможность жителям и гостям города бесплатно отправить авторские открытки в любую точку России в преддверии Дня Военно-Морского флота.