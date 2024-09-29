Два майора: Морпехи 810 бригады, находящиеся сейчас в Курской области, получили два комплекса РЭБ

Морпехи 810 бригады, находящиеся сейчас в Курской области, получили два комплекса РЭБ.Спасибо читателям канала Два майора за поддержку бойцов !Всё для Победы! —БФ «Два майора»Два майораЧерное море, докладывает @tactical_13Черноморский флот тренируется поражать БЭКи противника.