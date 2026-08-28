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«Мы честны друг с другом»: Дмитрий Бероев признался, что задумался о свадьбе с 23-летней возлюбленной

«Мы честны друг с другом»: Дмитрий Бероев признался, что задумался о свадьбе с 23-летней возлюбленной

38-летний Дмитрий Бероев рассказал, что всерьёз задумывается о свадьбе с 23-летней Владиславой Самохиной.

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