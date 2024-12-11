Зеленский запросил у Запада 12 комплексов Patriot

Владимир Зеленский призвал передать Украине 10-12 ЗРК Patriot для изменения ситуации в конфликте. Однако ранее полученные системы были уничтожены, и небо над Киевом всё ещё не защищено из-за нехватки ракет-перехватчиков из США.
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