Восточный обход Нижнего Новгорода намерены построить к 2028 году

Восточный обход Нижнего Новгорода планируется построить к концу 2028 года. Об этом сообщается в Адресной инвестиционной программе Нижегородской области на 2024 – 2026 годы, которую сейчас рассматривают в региональном Заксобрании.
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