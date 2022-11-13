Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Детройт Пистонс — Бостон Селтикс, 13.11.2022 регулярный чемпионат НБА, прогноз на баскетбольный матч

Команды расположились на разных полюсах таблицы Восточной конференции НБА и впервые в сезоне встречались несколько дней назад в Бостоне, где хозяева убедительно выиграли.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх