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Царьград

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Максим Савенко сообщил о росте инвестиций в Донецкую Народную Республику

Максим Савенко сообщил о росте инвестиций в Донецкую Народную Республику

Объем инвестиций в Донецкую Народную Республику продолжает расти. По словам Максима Савенко, в первом квартале 2023 года вложения составили 7,5 млрд рублей, а во втором - более 13 млрд.

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