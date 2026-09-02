Максим Савенко сообщил о росте инвестиций в Донецкую Народную Республику

Объем инвестиций в Донецкую Народную Республику продолжает расти. По словам Максима Савенко, в первом квартале 2023 года вложения составили 7,5 млрд рублей, а во втором - более 13 млрд.
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