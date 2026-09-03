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Крымская газета

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Симферопольские школьники приняли участие в патриотической акции "Традиций живая нить"

Симферопольские школьники приняли участие в патриотической акции "Традиций живая нить"

Симферопольская библиотека-филиал №4 имени Михаила Коцюбинского провела познавательное мероприятие под названием «Традиций живая нить», направленное на ознакомление школьников с российскими духовными ценностями, такими как милосердие и доброта.

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