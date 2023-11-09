Тренер Зидан заявил, что Месси на поле замечает различные вещи раньше всех

Бывший футболист и тренер "Реала" Зинедин Зидан во время встречи с аргентинским нападающим американского "Интер Майами" Лионелем Месси рассказал, что отличает форварда от остальных футболистов и делает его одним из лучших в мире.
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