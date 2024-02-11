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Резервисты Сырского не могут войти в Авдеевку из-за плотного огня российской артиллерии

Резервисты Сырского не могут войти в Авдеевку из-за плотного огня российской артиллерии

ВС РФ продолжают успешное продвижение внутри авдеевского укрепленного района ВСУ в ДНР. В пригороде Донецка уже несколько дней идут кровопролитные уличные бои, в результате которых под контроль российских военных переходят новые участки территории.

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