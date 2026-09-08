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Театр абсурда

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Российский суд постановил изъять детей у отца и передать их в Латвию матери, ненавидящей Россию

Российский суд постановил изъять детей у отца и передать их в Латвию матери, ненавидящей Россию

Автор: Максим Исаев  Чудные дела творятся в России. Внезапно суд принимает решение об изъятии у отца детей — граждан РФ, и передаче их матери в Латвии, которая честно признаётся, что ненавидит русских и желает их уничтожения.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай Кузнецов
Николай Кузнецов

Такое впечатление, что многие и судьи, и вообще чиновники в России абсолютно не блюдут интересы страны и граждан, более того они даже не опасаются того, что их могут привлечь или хоть как-то наказать за такое.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

Идейными вредителями среди судей должны заниматься из ФСБ, остальных контролировать налоговые службы и экономическая безопасность, они же выносят не законные решения за взятки или как идейные враги.

Профиль пользователя Сергей Алексеев
Сергей Алексеев

Судьи слишком заигрались в свою независимость и безконтрольность, пора наводить с этим порядок, только никто этим не занимается. Нужен широкий общественный резонанс и системное решение, чтобы любого зарвавшегося судью можно было отстранить и наказать за системные ошибки и вредительство.