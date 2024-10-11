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Царьград

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В Москве задержали известного новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана

В Москве задержали известного новосибирского бизнесмена Эдуарда Тарана

В чём заключаются претензии силовиков к владельцу "РАТМ-Холдинга", пока неизвестно.Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве одного из самых известных предпринимателей Новосибирска, основателя и владельца "РАТМ-Холдинга" Эдуарда Тарана.

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